Суд отказал в аресте обвиняемого в изнасиловании школьницы православного активиста

В Петербурге активиста Роммеля отдали под наблюдение командования воинской части

В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд отказал следствию в аресте обвиняемого в изнасиловании 10-летней (по другим данным, 11-летней) школьницы православного активиста Клауда Роммеля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным в канале, суд избрал ему меру пресечения в виде наблюдения за ним командования воинской части в Луге.

«Фонтанка.ру», рассказала о том, что подозреваемый делал массаж полуголой школьнице 19 февраля. Тогда полицейские узнали о том, что в Красногвардейском районе девочка проживает в квартире с Роммелем и еще одним мужчиной. Уточнялось, что никто из них не приходится ребенку родственником. Кроме того, была информация о том, что ее мать также живет в этой квартире, только в отдельной комнате, тогда как школьница на протяжении года делит свою с двумя мужчинами. Отмечается, что сама женщина в правоохранительные органы не обращалась. Сам фигурант подчеркивал, что испытывает к девочке отцовские чувства.

По сообщению Bazы, Роммель заявил, что спасает ребенка из трудной семьи и у него есть нотариально заверенное доверие матери девочки.

О задержании православного активиста стало известно 1 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании лица, не достигшего 12-летнего возраста, и насильственных действий сексуального характера.