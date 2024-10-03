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16:23, 3 октября 2024Силовые структуры

Суд отказал в аресте обвиняемого в изнасиловании школьницы православного активиста

В Петербурге активиста Роммеля отдали под наблюдение командования воинской части
Начало событий в новости В российском городе задержали православного активиста за изнасилование 11-летней школьницы

В Санкт-Петербурге Красногвардейский районный суд отказал следствию в аресте обвиняемого в изнасиловании 10-летней (по другим данным, 11-летней) школьницы православного активиста Клауда Роммеля. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным в канале, суд избрал ему меру пресечения в виде наблюдения за ним командования воинской части в Луге.

«Фонтанка.ру», рассказала о том, что подозреваемый делал массаж полуголой школьнице 19 февраля. Тогда полицейские узнали о том, что в Красногвардейском районе девочка проживает в квартире с Роммелем и еще одним мужчиной. Уточнялось, что никто из них не приходится ребенку родственником. Кроме того, была информация о том, что ее мать также живет в этой квартире, только в отдельной комнате, тогда как школьница на протяжении года делит свою с двумя мужчинами. Отмечается, что сама женщина в правоохранительные органы не обращалась. Сам фигурант подчеркивал, что испытывает к девочке отцовские чувства.

По сообщению Bazы, Роммель заявил, что спасает ребенка из трудной семьи и у него есть нотариально заверенное доверие матери девочки.

О задержании православного активиста стало известно 1 октября. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании лица, не достигшего 12-летнего возраста, и насильственных действий сексуального характера.

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      Анна Габай
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