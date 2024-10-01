В российском городе задержали православного активиста за изнасилование 11-летней школьницы

В Петербурге задержан православный активист, изнасиловавший 11-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге задержан 31-летний уроженец Подольска Клауд Роммель, подозреваемый в изнасиловании 11-летней школьницы. Об этом сообщает «78.ru».

По данным канала, мужчина активно вел социальные сети и называл себя православным активистом. Он часто общался с детьми.

Преступление произошло еще в феврале в квартире, расположенной в доме на Заневском проспекте. Отмечается, что молодой человек знал о возрасте пострадавшей.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании лица, не достигшего 12-летнего возраста, и насильственных действий сексуального характера.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области 29-летний воспитатель и концертмейстер заманил к себе в гости восьмиклассницу и изнасиловал.