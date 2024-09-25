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15:02, 25 сентября 2024Силовые структуры

Воспитатель заманил к себе в гости российскую восьмиклассницу и изнасиловал

В Ленобласти задержали воспитателя, который изнасиловал восьмиклассницу

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Ленинградской области 29-летний воспитатель и концертмейстер заманил к себе в гости восьмиклассницу и изнасиловал. Об этом сообщает «78.ru».

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 134 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»).

По данным издания, преступление произошло в городе Кириши. Проживающая там школьница познакомилась с фигурантом в детском лагере «Мечта». Там он работал воспитателем отряда в 2023 и 2024 годах. После смены в лагере девочка продолжила с ним общение в Telegram. Однажды молодой человек пригласил ее погулять, а после прогулки заманил школьницу к себе в квартиру и начал к ней приставать, а затем изнасиловал. Впоследствии злоумышленник удалил переписку с пострадавшей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге 19-летний юноша изнасиловал 15-летнюю школьницу в подъезде дома.

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      Анна Габай
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