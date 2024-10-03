Участвовавший в СВО Герой России войдет в состав Совфеда

Герой России и участник СВО Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай

Герой России и участник специальной военной операции (СВО) Амыр Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай. Об этом сообщил в ходе инаугурации глава региона Андрей Турчак, передает ТАСС.

«Сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации», — сказал Турчак.

Аргамаков — офицер российской армии, ветеран боевых действий в Сирии в Донбассе. Героем России он стал в феврале 2024-го года, став вторым с начала СВО жителем республики, удостоенным этого звания.

2 октября президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Артема Жогу своим полпредом в Уральском федеральном округе. Одной из своих целей на новом посту офицер — бывший командир батальона «Спарта» — назвал поддержку участников спецоперации.