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11:53, 3 октября 2024Россия

Участвовавший в СВО Герой России войдет в состав Совфеда

Герой России и участник СВО Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Герой России и участник специальной военной операции (СВО) Амыр Аргамаков станет сенатором от Республики Алтай. Об этом сообщил в ходе инаугурации глава региона Андрей Турчак, передает ТАСС.

«Сегодня мной будет подписан указ о назначении Амыра сенатором Российской Федерации», — сказал Турчак.

Аргамаков — офицер российской армии, ветеран боевых действий в Сирии в Донбассе. Героем России он стал в феврале 2024-го года, став вторым с начала СВО жителем республики, удостоенным этого звания.

2 октября президент России Владимир Путин назначил участника программы «Время героев» Артема Жогу своим полпредом в Уральском федеральном округе. Одной из своих целей на новом посту офицер — бывший командир батальона «Спарта» — назвал поддержку участников спецоперации.

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      Алан Босиков
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