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14:27, 3 октября 2024Силовые структуры

Укравшую из банка 150 миллионов рублей россиянку экстрадировали из Турции

Турция выдала России экс-сотрудницу банка Александрову за хищение 150 млн руб

Фото: Burhan Ozbilici / AP

Сотрудники правоохранительных органов Турции передали российским коллегам гражданку России Ольгу Александрову, находившуюся в розыске по каналам Интерпола за хищение из банка 150 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, россиянку доставили в страну самолетом из аэропорта Антальи. Женщина находилась в розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. В ведомстве предоставили видео с подозреваемой. На кадрах видна задержанная в сопровождении силовиков.

В феврале 2021 года Александрова была объявлена в международный розыск по статье 159 («Мошенничество в особо крупном размере») Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, она с мая по июль 2018 года, занимая должность управляющей дополнительного офиса Красноярского филиала банка «Восточный», убедила потерпевшего положить 150 миллионов рублей на вклад под выгодный процент. Александрова изготовила подложные документы о внесении средств на счет через кассу банка, но фактически деньги оставила у себя. После хищения денег она скрылась. В июле 2022 года ее нашли и задержали в Турции.

Ранее сообщалось, что находившегося в международном розыске россиянина экстрадировали из Греции

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      Артем Соколов
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