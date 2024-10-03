В аэропорту европейского города произошел взрыв

RMF 24: в аэропорту Варшавы взорвался чемодан с сухим льдом

В Международном аэропорту Варшавы имени Фридерика Шопена произошел взрыв в камере сортировки багажа. Об этом сообщает местное издание RMF 24.

Уточняется, что инцидент произошел 2 октября. По данным источника, взорвался чемодан одного из путешественников, летевшего в Вену. В нем находились образцы биологического материала для исследования и сухой лед, используемый для их охлаждения. Он и стал причиной взрыва.

Как пишет источник, в результате произошедшего никто не пострадал, биоматериал также не был поврежден. Эвакуация воздушной гавани европейского города не потребовалась.

2 октября администрация аэропорта Миядзаки в Японии отменила все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел взрыв. На месте ЧП обнаружили яму длиной около семи метров.

