Японский аэропорт отменил все рейсы из-за взрыва на рулежной дорожке

NHK: аэропорт Миядзаки отменил все рейсы после взрыва на рулежной дорожке

Администрация аэропорта Миядзаки отменила все рейсы после того, как на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв. Об этом сообщил телеканал NHK.

Инцидент произошел утром 2 октября около 8 часов по местному времени. Уточняется, что на месте происшествия был виден дым. Диспетчер аэропорта также рассказал, что слышал взрыв. На месте ЧП обнаружена яма длиной около семи метров и шириной четыре метра. Глубина составляет около одного метра. Информации о пострадавших не сообщается.

В настоящий момент взлетно-посадочная полоса закрыта, полиция эвакуирует персонал аэропорта и людей с места происшествия. Изменения в расписании затронули 41 рейс, однако ожидается, что их число будет увеличиваться.

Ранее аэропорт Минеральных Вод временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за повреждения взлетно-посадочной полосы. Во время планового досмотра ВПП наземные службы заметили дефекты — повреждение целостности деформационных швов и незначительное нарушение целостности плит.