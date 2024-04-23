Крупный российский аэропорт временно перестал принимать рейсы

Аэропорт Минеральных Вод временно перестал принимать рейсы из-за ремонта полосы

Аэропорт Минеральных Вод временно перестал принимать и отправлять рейсы из-за повреждения взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

23 апреля наземные службы проводили плановый досмотр полосы, в ходе которого заметили дефекты — повреждение целостности деформационных швов и незначительное нарушение целостности плит. Начались ремонтные работы, крупный аэропорт приостановил вылеты и прилеты. Закрытие продлится ориентировочно до 16:00 по московскому времени.

Глава Минераловодского муниципального округа Вячеслав Сергиенко объяснил, что ремонт потребовался по техническим причинам и «в связи с длительным сроком эксплуатации конструкций».

«На данный момент задержан вылет нескольких рейсов. Прибывающие рейсы будут перенаправлены на резервные аэродромы», — добавил Сергиенко.

Ранее пилоты Boeing, который летел из Санкт-Петербурга в Москву, заметили неизвестный объект в небе. Предмет темного цвета находился на встречном направлении выше уровня полета.