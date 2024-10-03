В ДНР четыре сотрудника МЧС получили контузию при атаке беспилотника

В Горловке четыре сотрудника МЧС получили контузию при атаке БПЛА

В Горловке Донецкой народной республики (ДНР) четыре сотрудника МЧС получили контузию при атаке беспилотника и были госпитализированы. Об этом сообщает МЧС России.

Специалисты ведомства выехали на тушение пожара, после атаки дрона загорелась сухая трава и мусор. После ликвидации возгорания они заметили в небе еще один БПЛА.

«Им чудом удалось спуститься в укрытие. Вернувшись в подразделение, спасатели почувствовали себя плохо. С контузией они госпитализированы», — рассказали в МЧС. Там добавили, что из-за сброса взрывоопасного предмета была повреждена автоцистерна.

В августе четыре сотрудника МЧС России пострадали в Горловке из-за атаки беспилотника. По данным источника, в ночь на 18 августа в Горловке из-за попадания взрывоопасного предмета загорелась легковая машина. Во время тушения пожарный автомобиль атаковал беспилотник. Пострадавших пожарных госпитализировали.