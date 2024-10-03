Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:46, 3 октября 2024Бывший СССР

В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с внешним энергоснабжением ЗАЭС

МАГАТЭ: ситуация с внешним энергоснабжением ЗАЭС продолжает ухудшаться
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

На этой неделе Запорожская АЭС (ЗАЭС) потеряла связь с резервной линии электропередачи на 36 часов, ситуация с внешним энергоснабжением продолжает ухудшаться, говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

«Потеря линии электропередачи 330 кВ на этой неделе показывает, что ситуация в этом отношении не улучшается, а наоборот», — отмечают в агентстве.

Помимо этого, группа МАГАТЭ продолжала слышать взрывы, некоторые из них были вблизи станции, говорится в публикации. При этом сообщений о повреждениях объекта не было.

Ранее Гросси рассказал на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко о вкладе агентства в урегулирование конфликта на Украине. Глава МАГАТЭ отметил, что организация делает все для предотвращения угроз ядерной безопасности. В качестве примеров этого он привел неоднократные посещения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), а также визиты в Россию и на Украину.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      В МИД Ирана вызвали послов Германии и Австрии

      В Госдуме призвали Украину опасаться НАТО

      В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с внешним энергоснабжением ЗАЭС

      На Украине раскрыли потери ВСУ в Угледаре

      По делу о миллиардном хищении в российской больнице арестовали еще четырех человек

      В России нашли способ обогреть Арктику водородом

      В США оценили запас дальнобойных ракет

      Глушаков перешел в медиаклуб Басты

      Здоровье Трампа вызвало вопросы в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше