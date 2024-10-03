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18:17, 3 октября 2024Силовые структуры

В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу за совращение учениц

СК задержал экс-преподавательницу культурного центра Москвы за совращение учениц

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве следователи задержали бывшую преподавательницу по подозрению в совращении учениц. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Задержанная 1980 года рождения преподавала вокал в культурном центре столицы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

По данным следствия, во время работы с 4 июня по 7 августа 2019 года преподавательница приглашала ученицу 2007 года рождения в свою квартиру и там совершала в отношении нее действия сексуального характера. С 7 по 13 августа того же года женщина отправляла девочке свои интимные фотографии.

С женщиной проводятся следственные действия. Вскоре ей предъявят обвинение и суд изберет меру пресечения. Следователи выясняют причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге суд отказал следствию в аресте обвиняемого в изнасиловании 10-летней (по другим данным, 11-летней) школьницы православного активиста Клауда Роммеля.

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      Любовь Ширижик
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