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10:08, 3 октября 2024Путешествия

В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

РБК: аэропорт Бегишево в Нижнекамске снял временные ограничения на полеты

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске снял временные ограничения на полеты. О ситуации в российском аэропорту сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты действовал с 7:45 до 09:33 мск. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы авиагавани предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 3 октября аэропорты двух российских городов — Казани и Нижнекамска — ввели временные ограничения на полеты. Вскоре, в 08:59 по московскому времени, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняли.

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      Марк Успенский
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