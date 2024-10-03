В российском аэропорту сняли ограничения на полеты

РБК: аэропорт Бегишево в Нижнекамске снял временные ограничения на полеты

Аэропорт Бегишево в Нижнекамске снял временные ограничения на полеты. О ситуации в российском аэропорту сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Уточняется, что запрет на вылеты и прилеты действовал с 7:45 до 09:33 мск. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и наземные службы авиагавани предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Ранее 3 октября аэропорты двух российских городов — Казани и Нижнекамска — ввели временные ограничения на полеты. Вскоре, в 08:59 по московскому времени, ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Казани сняли.