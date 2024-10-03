В Совфеде согласились с предложением об ответственности для родителей квадроберов

В Совете Федерации (СФ) согласились с предложением о введении ответственности для родителей квадроберов. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.
Он отметил, что государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.
«Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет», — написал Пушков.
До этого депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Колунов направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание.
По мнению парламентария, существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России.