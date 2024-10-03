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11:12, 3 октября 2024Россия

В Совфеде согласились с предложением об ответственности для родителей квадроберов

Пушков: в СФ согласились с идеей об ответственности для родителей квадроберов

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

В Совете Федерации (СФ) согласились с предложением о введении ответственности для родителей квадроберов. Об этом сообщил глава комиссии Совфеда Алексей Пушков в Telegram-канале.

Он отметил, что государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

«Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет», — написал Пушков.

До этого депутат Государственной Думы (ГД) Сергей Колунов направил в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка ввести для родителей детей-квадроберов ответственность, в том числе уголовное и административное наказание.

По мнению парламентария, существование квадробинга не соотносится с семейными и традиционными ценностями России.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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