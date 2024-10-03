Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:50, 3 октября 2024Мир

В США выразили опасения из-за растягивания Израилем сил на два фронта

В Госдепе США выразили опасения из-за растягивания Израилем сил на два фронта
Джо Байден и Биньямин Нетаньяху

Джо Байден и Биньямин Нетаньяху. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

США опасаются последствий растягивания Израилем сил на два фронта, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Он уточнил, что Израилю будет сложно поддерживать две крупные войсковые операции. Кроме того, дополнительная эскалация в Ливане может потенциально дестабилизировать Западный берег реки Иордан, отметил Миллер. «Чем дольше продолжается конфликт, тем выше риск возникновения дополнительных конфликтов», — резюмировал руководитель пресс-службы.

Ранее The Washington Post сообщила, что конфликт на Ближнем Востоке сильно испортил отношения США и Израиля. Как отмечает издание, американский лидер Джо Байден неоднократно обращался к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывами «сосредоточиться на стратегическом плане мирного урегулирования, а не на тактических военных и политических победах».

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      В МИД Ирана вызвали послов Германии и Австрии

      В Госдуме призвали Украину опасаться НАТО

      В МАГАТЭ заявили об ухудшении ситуации с внешним энергоснабжением ЗАЭС

      На Украине раскрыли потери ВСУ в Угледаре

      По делу о миллиардном хищении в российской больнице арестовали еще четырех человек

      В России нашли способ обогреть Арктику водородом

      В США оценили запас дальнобойных ракет

      Глушаков перешел в медиаклуб Басты

      Здоровье Трампа вызвало вопросы в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше