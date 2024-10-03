В США выразили опасения из-за растягивания Израилем сил на два фронта

В Госдепе США выразили опасения из-за растягивания Израилем сил на два фронта

США опасаются последствий растягивания Израилем сил на два фронта, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.

Он уточнил, что Израилю будет сложно поддерживать две крупные войсковые операции. Кроме того, дополнительная эскалация в Ливане может потенциально дестабилизировать Западный берег реки Иордан, отметил Миллер. «Чем дольше продолжается конфликт, тем выше риск возникновения дополнительных конфликтов», — резюмировал руководитель пресс-службы.

Ранее The Washington Post сообщила, что конфликт на Ближнем Востоке сильно испортил отношения США и Израиля. Как отмечает издание, американский лидер Джо Байден неоднократно обращался к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с призывами «сосредоточиться на стратегическом плане мирного урегулирования, а не на тактических военных и политических победах».