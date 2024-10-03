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14:37, 3 октября 2024Мир

Стало известно о сильно испортившихся отношениях США и Израиля

WP: конфликт на Ближнем Востоке сильно испортил отношения США и Израиля

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Конфликт на Ближнем Востоке сильно испортил отношения США и Израиля. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Война сильно подорвала отношения США с Израилем, их ближайшим партнером на Ближнем Востоке, и все надежды на нормализацию отношений с Саудовской Аравией были отложены. Поскольку вооруженные силы США позиционируют себя как помощника в защите Израиля от Ирана и его союзников, угроза более масштабного конфликта отвлекла американские войска и военную технику от других глобальных приоритетов», — говорится в материале.

Как отмечает издание, президент США Джо Байден неоднократно обращался к премьер-министру Израиля Нетаньяху с призывами «сосредоточиться на стратегическом плане мирного урегулирования, а не на тактических военных и политических победах».

Кроме того, Тель-Авив, пользуясь гарантией безопасности со стороны Вашингтона, проводил атаки на Западном берегу реки Иордан, Сирии и Иране, заранее не уведомляя своих американских союзников.

Ранее стало известно, что Байден выступает против потенциальных ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, в то время как в еврейском государстве не рассматривают подобные атаки. Американские чиновники призывают Тель-Авив сосредоточиться на военных целях.

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      Дарья Балацкая
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