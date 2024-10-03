В СВР сообщили о предотвращении провокации против российского дипломата

Нарышкин: спецслужбами РФ и Азербайджана предотвращена провокация со стороны США

Россия и Азербайджан предотвратили провокацию против российского дипломата со стороны США. Об этом сообщили РИА Новости.

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы двух стран плотно работают по разным направлениям, в числе которых международный терроризм, нелегальная миграция, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также подрывная деятельность отдельных госструктур и негосударственных организаций. Благодаря плодотворному сотрудничеству ведомств была предотвращена провокация против российского дипломата.

Ранее сообщалось, что Нарышкин заявил о планах США по вербовке российских выпускников программ обмена.