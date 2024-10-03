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08:22, 3 октября 2024Мир

В Турции призвали отказаться от антироссийских санкций

Турецкий политик Перинчек призвал мир отказаться от санкций против России

Фото: Shi Yang / Xinhua / Globallookpress.com

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал мир отказаться от санкций против России, так как они не имеют законных оснований. Такое заявление он сделал в комментарии РИА Новости.

«Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, — это не соблюдать их. Потому что эти санкции нарушают международное право», — сказал политик.

Перинчек подчеркнул, что санкции, которые не имеют под собой юрисдикции ООН, не должны соблюдаться ни одним государством мира из-за их незаконности. По его словам, от антироссийских санкции больше страдают страны, поддавшиеся давлению Запада.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о содействии установлению демократического и справедливого международного порядка Джордж Катругалос заявил, что страны Запада продолжают лицемерить и прибегать к двойным стандартам в вопросах, касающихся применений норм международного права. Он отметил, что Запад накладывает санкции на Россию, однако не применяет их в отношении Израиля, при этом жертв среди мирного населения в секторе Газа в разы больше, чем на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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