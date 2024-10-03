Турецкий политик Перинчек призвал мир отказаться от санкций против России

Лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек призвал мир отказаться от санкций против России, так как они не имеют законных оснований. Такое заявление он сделал в комментарии РИА Новости.

«Самое лучшее, чем могут ответить страны на антироссийские санкции Запада, — это не соблюдать их. Потому что эти санкции нарушают международное право», — сказал политик.

Перинчек подчеркнул, что санкции, которые не имеют под собой юрисдикции ООН, не должны соблюдаться ни одним государством мира из-за их незаконности. По его словам, от антироссийских санкции больше страдают страны, поддавшиеся давлению Запада.

Ранее специальный докладчик ООН по вопросу о содействии установлению демократического и справедливого международного порядка Джордж Катругалос заявил, что страны Запада продолжают лицемерить и прибегать к двойным стандартам в вопросах, касающихся применений норм международного права. Он отметил, что Запад накладывает санкции на Россию, однако не применяет их в отношении Израиля, при этом жертв среди мирного населения в секторе Газа в разы больше, чем на Украине.