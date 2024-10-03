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14:20, 3 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ стали уповать на чудо

Генерал ВСУ: только чудо может спасти Украину

Фото: Mykola Lazarenko / Ukrainian Presidential Press Service / AP

Реальная ситуация на фронте кардинально отличается от заявлений командования Вооруженных сил Украины (ВСУ), потому как только чудо может спасти страну на данном этапе. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.

По его словам, если Украина не будет делать реальных выводов из ситуации и не изменит отношение к происходящему, то только чудо сможет ее спасти. Он добавил, что заявления властей отличаются от происходящего на фронте. К примеру, пехота, по его словам, начинает вымирать как род войск.

«Потому что некому воевать, нечем воевать, негде воевать», — заключил он.

Ранее пленный солдат ВСУ Виктор Неверко рассказал о потерях украинской армии под Угледаром. По его словам, в его роте было только шесть человек, при минимуме 200 военнослужащих.

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      Илья Таксюр
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