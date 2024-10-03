Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:52, 3 октября 2024Экономика

Большая Воровская в России поднялась до опасного уровня

Министр Лебедев: река Большая Воровская поднялась до опасного уровня в 342 см

Фото: ГУ МЧС по Камчатскому краю

Вода в реке Большая Воровская на полуострове Камчатка поднялась до опасного уровня. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям (ЧС) в регионе Сергей Лебедев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его информации, в 10 утра по местному времени (01:00 мск) уровень воды в реке составлял 342 сантиметра — это на 17 сантиметров выше отметки опасного гидрологического явления. «Вода встала. (...) В селе Соболево подтоплено 16 придомовых территорий», — написал Лебедев.

Из-за подъема воды в реке Большая Воровская в селе Соболево ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). В главном управлении МЧС по Камчатскому краю ТАСС сообщили, что, в связи со сложившейся ситуацией сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС в превентивном порядке отправились в Соболевский муниципальный район, чтобы в случае возможных новых подтоплений помочь местным жителям.

В конце сентября стало известно, что подвалы жилых домов в Орске Оренбургской области остаются затопленными спустя пять месяцев после паводка.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      В России предложили увеличить зарплаты одной категории граждан. Кого это может коснуться?

      Популярная певица обнажила грудь во время фотосессии

      Подкаминская рассказала о мистическом чувстве во время родов

      Клуб РПЛ уволил испанского тренера

      Стало известно о признаках ограничения потенциала роста авторынка России

      Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и Азербайджана

      Депутат призвал дачников согреть деревья на зиму

      Американские дипломаты пришли на суд по воевавшему в ВСУ наемнику

      На СВО ушли 10 российских физиков-ядерщиков

      В Кремле высказались о перспективе участника СВО стать президентом России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше