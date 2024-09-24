Подвалы домов в Орске оказались затоплены спустя 5 месяцев после паводка

Мэр Воробьев: подвалы домов в Орске остаются затопленными после паводка

Спустя пять месяцев после паводка подвалы жилых домов в Орске остаются затопленными. О ситуации в городе в своем Telegram-канале сообщает временно исполняющий обязанности (врио) мэра Орска Артем Воробьев.

По итогам целевого совещания, проведенного накануне отопительного сезона, к зиме готово 78 процентов многоквартирных домов города. По словам градоначальника, Орск до сих пор полностью не оправился от апрельского масштабного половодья. «Последствия паводка мы ощущаем до сих пор, и в виде грунтовых вод, и в виде подпоров канализации, которые создают сложности для полноценного вхождения в осенне-зимний период», — написал Воробьев.

В то же время городские объекты социального назначения практически готовы к новому отопительному сезону. Культурные учреждения готовы на 100 процентов, спортивные, образовательные и медицинские — на 90 процентов.

Половодье застало жителей Орска вскоре после прорыва дамбы 5 апреля. В зоне затопления оказались дома десятков тысяч жителей города и другие населенные пункты Оренбургской области.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект о предоставлении нового жилья бесплатно тем гражданам, кто потерял его в результате чрезвычайных ситуаций. Прежде всего эту льготу хотят распространить на жителей Орска.