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14:19, 3 октября 2024Россия

ВСУ разбросали в российском регионе замаскированную под фастфуд взрывчатку

Зайцев: ВСУ разбросали в Курской области замаскированную под фастфуд взрывчатку

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разбросали в Большесолдатском районе Курской области взрывчатку, замаскированную под фастфуд. Об этом местных жителей предупредил глава муниципалитета Владимир Зайцев в Telegram.

Другие подробности о взрывных устройствах чиновник не раскрыл, призвав россиян быть бдительнее и воздержаться от поездок в район.

Ранее житель курского поселка Теткино Валерий Никитенко заявил, что практически все дома в населенном пункте разрушены украинскими военными. По его словам, ВСУ все равно, куда сбрасывать боеприпас. Россиянин также рассказал, что был ранен произошедшем в пяти метрах от него взрывом.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 3 октября, с начала вторжения в регион Киев потерял на курском направлении более 19 850 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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