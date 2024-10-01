Очевидец рассказал об атаках украинских солдат по мирным жителям в Курской области

ТАСС: ВСУ атакуют машины и дома с мирными жителями в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют машины и дома с мирными жителями в Курской области. Об этом рассказал житель Теткино Валерий Никитенко, передает ТАСС.

Как рассказал очевидец, практически все дома в поселке оказались разрушены из-за атак украинских солдат. «Им все равно куда [сбрасывать боеприпас]. Если летит дрон, не видит машины, на дом бросает. Конечно, кругом гражданские», — отметил Никитенко.

По словам мужчины, он также был ранен. «Не доезжая 150 метров до дома, услышал в пяти метрах от меня разрыв. В забор соседский влетел. Я сразу упал, был поражен осколками», — вспомнил он.

По его словам, доехать до больницы ему помогли соседи. «Вернулся [на] 50 [метров] назад, там вышла женщина молодая. Она побежала, позвала соседей. Кое-как замотали, погрузили меня», — рассказал Никитенко.

Бои с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. По данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали 150 тысяч россиян. При этом волонтеры рассказали, что в атакованных ВСУ районах российского приграничья люди живут без воды, света и газа. В основном это старики, отказывающиеся уезжать.

