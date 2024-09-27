Описана жизнь российскийх стариков в приграничье под обстрелами без воды, света и газа

Волонтер Чепурной: люди в приграничье Курской области готовят еду на кострах

В атакованных Вооруженными силами Украины (ВСУ) районах Курской области, а также в приграничье Белгородской области люди живут без воды, света и газа. В основном это старики, отказывающиеся уезжать. Об этом «Ленте.ру» рассказали волонтеры, занимающиеся вывозом животных.

Как рассказал «Ленте.ру» житель села Теткино в Курской области и волонтер Александр Чепурной, некогда «курортный поселок», куда приезжали на отдых в том числе и москвичи, оказался разрушен.

«Людей осталось, может быть, три процента. Все побито, инфраструктура уничтожена полностью. Остались бабушки и дедушки, которым либо некуда ехать, либо они держат хозяйство и не хотят уезжать», — сказал он.

В отсутствие воды, света и газа местным жителям приходится буквально выживать: разводить костры, чтобы приготовить пищу, а за водой ходить к колодцам по 200-300 метров под обстрелами. Со слов Чепурного, у единиц остались газовые баллоны, горелки и старые плиты.

Как рассказал волонтер, 90 процентов магазинов разрушены и разбиты, стоит ужасная вонь, пахнет тухлятиной, потому что холодильники не работают. В основном люди питаются консервами долгого хранения, которые им привозят вместе с другой гуманитарной помощью.

Кому-то что-то надо — военные привозят, мы, волонтеры, тоже по возможности помогаем. Пока тепло, еще жить можно, а дальше как — неизвестно. Тут нет ни воды, ни газа, ни света (…) От чего шли, к тому возвращаемся Александр Чепурной, местный житель

В приграничье также орудуют мародеры. Чепурной вспомнил случай, когда некий молодой человек хотел вынести стиральную машину, взломав замок одного из домов. Якобы он хотел проникнуть в помещение, чтобы подключить генератор. После того, как его заметили, взломщику пришлось уйти.

Жительница Глушковского района Курской области Ольга рассказала, что после объявления эвакуации в Глушково также остались жители.

«В наше село был прилет, мы буквально за секунду сели в машину. Муж гнал КАМАЗ, мы следом со свекром мчали на машине. Как доехали живые — не знаю. Навстречу было бешеное движение техники», — вспомнила женщина.

Со слов Ольги, особенно тяжело местным жителям стало, когда подорвали мосты — пришлось пересесть на лодки, чтобы добираться до соседнего села. «Когда били в Карыжский мост, ошметки летели чуть ли нам не по головам, но мы вовремя сообразили, что нужно присесть, лечь на землю», — вспомнила она.

Волонтер из Москвы Елена Ровкова посещала другой приграничный регион — Белгородскую область, где не прекращаются обстрелы ВСУ.

Мы постоянно попадали под прилеты. Когда мы только приехали, на посту были военные, которые проверяли пропуска и паспорта. Они говорили, что нужно быть аккуратными, смотреть в небо и под ноги, кучками не ходить Елена Ровкова, волонтер

По словам волонтера, каждый раз, когда система радиоэлектронной борьбы засекала дрон, ей с группой нужно было выйти из машины, так как дальше было бы опасно ехать. Она вспомнила, что за время пути один из беспилотников попал по автомобилю недалеко от их группы, но их не задело.

«Когда ты находишься там, у тебя все это идет фоном (…) Удивительно, что местные уже не так остро на это реагируют», — сказала она.

Волонтер также описала людей, которых довелось встречать во время работы в приграничье. Занимаясь вывозом животных, она видела многих со слезами на глазах. «Песика Беляша женщина отдала сама, потому что были очень близкие прилеты. Она плакала и переживала», — вспомнила Ровкова. По ее словам, в общей сложности удалось вывезти около 50 собак и кошек.

Бои с украинскими войсками идут в Курской области с 6 августа. По данным на 11 сентября, из приграничного региона эвакуировали 150 тысяч россиян. В Минздраве сообщали о более 240 пострадавших мирных жителях. В Белгородском приграничье прилеты и бои фиксируются с начала СВО.