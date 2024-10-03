Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически предал украинских военных. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.
Меркурис обвинил Зеленского в предательстве Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку он слишком поздно отдал военным приказ покинуть Угледар.
«На мой взгляд, это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования. <…> Если однажды Зеленский и [главком ВСУ Александр] Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае», — сказал аналитик.
По словам Меркуриса, украинский лидер отдал приказ о выходе из Угледара в самый последний момент, поэтому солдаты ВСУ не могли оставить свои позиции. По его словам, большинство бойцов измотаны, а также испытывают нехватку воды и еды.
3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Накануне в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.