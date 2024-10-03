Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:16, 3 октября 2024Мир

Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

Меркурис обвинил Зеленского в предательстве ВСУ из-за приказа покинуть Угледар

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский фактически предал украинских военных. Об этом он высказался в своем блоге на YouTube.

Меркурис обвинил Зеленского в предательстве Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку он слишком поздно отдал военным приказ покинуть Угледар.

Материалы по теме:
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

«На мой взгляд, это было предательство этих украинских солдат со стороны их высшего командования. <…> Если однажды Зеленский и [главком ВСУ Александр] Сырский будут призваны к ответу за то, что произошло, то они заслуживают этого в любом случае», — сказал аналитик.

По словам Меркуриса, украинский лидер отдал приказ о выходе из Угледара в самый последний момент, поэтому солдаты ВСУ не могли оставить свои позиции. По его словам, большинство бойцов измотаны, а также испытывают нехватку воды и еды.

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в Донецкой народной республике. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». Накануне в ВСУ признали выход из города. Бои за Угледар продолжались более двух лет.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      В ДНР четыре сотрудника МЧС получили контузию при атаке беспилотника

      На Украине захотели мобилизовать еще 200 тысяч человек до конца года

      Возлюбленная Криштиану Роналду снялась обнаженной для модного бренда

      Тренер рассказала о похудении Валиевой перед работой в шоу

      Украинскую компанию обвинили в срыве оборонных контрактов

      Швейцария пообещала выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление страны

      Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи

      Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

      Разгадана тайна знаменитой пропавшей экспедиции. Как 129 человек застряли во льдах, обезумели и съели друг друга?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше