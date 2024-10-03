Жителям российского села пообещали электричество

Жителям села Перевалово подключат свет до начала ноября

Жители села Перевалово в Тюменской области получат электричество до начала ноября. Об этом сообщают «Известия».

Для электроснабжения жилой застройки «Россети» создают новую энергоинфраструктуру, в которую в том числе входит и высоковольтная линия электропередачи. Также на 30 процентов будет расширена подстанция «Перевалово», сообщили в холдинге. По оценке энергетиков, для двух тысяч домов поселка, отапливаемых от электрокотлов, необходимая мощность составит по меньшей мере 10 мегаватт.

Ранее россиянам дали совет по выбору обогревателя. По словам заведующего лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александра Курилова, лучше всего остановиться на приборе мощностью до 1,5 тысячи ватт. Сэкономить электричество помогут и конвекторы (самый простой тип обогревателя) или инфракрасные обогреватели, которые прогревают рядом стоящие предметы, а не воздух. Экономичный, но эффективный обогрев также обеспечат масляные приборы, однако такие устройства медленнее нагревают воздух.