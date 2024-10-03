Звезда «Друзей» прокомментировала слухи о близости с Бараком Обамой

Актриса Дженнифер Энистон опровергла слухи о романе с Бараком Обамой

Американская актриса и звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон прокомментировала слухи о романе с 44-м президентом США Бараком Обамой. Ее цитирует Page Six.

В ходе шоу ведущий Джимми Киммел вручил артистке копию августовского номера журнала InTouch с фотографией Энистон и экс-лидера США и заголовком «Правда о Джен и Бараке». «Это абсолютная неправда», — сказала она, добавив, что встречалась с Обамой только один раз и знает его жену Мишель больше.

Актриса также опровергла слухи о том, что она установила у себя дома «фильтр для воды, замедляющий старение, стоимостью четыре тысячи долларов» для своих собак и что у нее «черный пояс по джиу-джитсу».

Ранее Дженнифер Энистон рассказала, что не соглашалась сниматься в других комедийных ситкомах после участия в культовом сериале «Друзья».