Дженнифер Энистон заявила об отказе от комедийных ситкомов из-за «Друзей»

Дженнифер Энистон отказывалась от съемок в ситкомах после сериала «Друзья»

Актриса Дженнифер Энистон рассказала, что не соглашалась сниматься в других комедийных ситкомах после участия в культовом сериале «Друзья». Об этом она рассказала изданию Deadline.

По словам Энистон, она не стала бы сниматься в других похожих проектах, потому что вряд ли бы удалось достичь такого же уровня химии между актерами и съемочной группой.

«Если бы знала, что это будет такой же опыт, какой у нас был с теми ребятами, тогда согласилась бы. Но сомневаюсь, что это когда-нибудь случится», — объяснила актриса.

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