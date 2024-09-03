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13:52, 3 сентября 2024Ценности

Новую возлюбленную Брэда Питта уличили в копировании стиля его бывшей жены

Фото: Rocco Spaziani / Globallookpress.com

Пользователи сети уличили новую возлюбленную актера Брэда Питта, фитнес-инструктора Инес де Рамон, в копировании стиля его бывшей жены, актрисы Дженнифер Энистон. На соответствующие комментарии на платформе X (ранее — Twitter) обратило внимание издание Daily Mail.

Известно, что 60-летний актер впервые появился в компании 34-летней избранницы на Венецианском кинофестивале. Тогда женщина вышла в свет в белом облегающем платье. По мнению юзеров, оно было похоже на атласное платье Энистон, которое она надела на церемонию вручения премии Гильдии киноактеров США в 2020 году.

«Ее лицо похоже на лицо Анджелины Джоли, а наряд на платье Дженнифер Энистон», «Она определенно следует стилю Энистон, посмотрите на платье!», «Дженнифер была первой, кто надел такое платье», — высказывались комментаторы.

Ранее сообщалось, что Питт нарушил дресс-код на Венецианском кинофестивале.

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      Мария Винар
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