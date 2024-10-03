Звезду «Чудо-женщины» сняли с таинственной возлюбленной

Актера Криса Пайна заметили на свидании с таинственной возлюбленной

Актер Крис Пайн был замечен на прогулке с таинственной девушкой. Фото его свидания с возлюбленной опубликовал портал JustJared.

41-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» и его спутница были замечены в машине Пайна, забирающими еду навынос в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Ранее папарацци сняли Пайна с этой же дамой во время отдыха в Италии.

О девушке, с которой актер проводит время последние несколько месяцев, до сих пор ничего не известно. Местные инсайдеры сообщали, что она работала хостес в популярном ресторане Лос-Анджелеса Saffy's.

Ранее певица Лана Дель Рей пожаловалась на преследования со стороны папарацци после свадьбы.