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13:19, 3 октября 2024Культура

Звезду «Чудо-женщины» сняли с таинственной возлюбленной

Актера Криса Пайна заметили на свидании с таинственной возлюбленной

Фото: Terma, SL / Backgrid / Legion-Media

Актер Крис Пайн был замечен на прогулке с таинственной девушкой. Фото его свидания с возлюбленной опубликовал портал JustJared.

41-летняя звезда фильма «Чудо-женщина» и его спутница были замечены в машине Пайна, забирающими еду навынос в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Ранее папарацци сняли Пайна с этой же дамой во время отдыха в Италии.

О девушке, с которой актер проводит время последние несколько месяцев, до сих пор ничего не известно. Местные инсайдеры сообщали, что она работала хостес в популярном ресторане Лос-Анджелеса Saffy's.

Ранее певица Лана Дель Рей пожаловалась на преследования со стороны папарацци после свадьбы.

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      Андрей Шеньшаков
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