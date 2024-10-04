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19:42, 4 октября 2024Ценности

64-летнего Шона Пенна с 30-летней избранницей оценили в сети фразой «дед и опекунша»

Фото: LionsShareNews / Backgrid / Legion-Media

Американского актера Шона Пенна на фото с молодой избранницей оценили в сети фразой «дед и опекунша». Соответствующий материал и комментарии появились на сайте Daily Mail.

64-летнего артиста и его 30-летнюю возлюбленную — модель Валерию Ников — сняли в аэропорту в Лос-Анджелесе. Мужчина предстал перед папарацци с небрежной укладкой, в голубой рубашке, синей куртке и серых брюках-трансформерах. В свою очередь, девушка надела облегающий белый топ, мешковатые черные штаны и сапоги в ковбойском стиле.

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «Дед и опекунша», «Как будто разницы в возрасте недостаточно, разница в росте делает это еще более смешным», «Не думаю, что я когда-либо видела пару, которая выглядела бы настолько нелепо», «Нет абсолютно никакой причины, чтобы такая женщина посмотрела бы на такого старика, как он, если бы не деньги и пиар», «Ему должно быть стыдно», — заявили юзеры.

В августе молодая возлюбленная французского актера Венсана Касселя, австралийская модель Нара Баптиста показала совместные откровенные фото.

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      Карина Черных
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