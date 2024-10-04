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14:34, 4 октября 2024Силовые структуры

Аферист похитил 71 миллион рублей через криптопирамиду у 42 россиян

В Зеленограде полиция задержала мошенника за обман 42 граждан на 71 млн руб

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В Зеленограде сотрудники МВД задержали одного из владельцев компании, обманувшей россиян на 71 миллион рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что в июне 2023 года вложил деньги в инвестиционный проект. Некоторое время все было хорошо, и он даже получал небольшую прибыль, но потом выплаты прекратились. Компания, в которую вложился пострадавший, занималась сделками по покупке и продаже криптовалюты. По сути, это была финансовая пирамида — выплаты первым вкладчиками осуществлялись из поступления новых.

Полиция изъяла в ходе обыска у задержанного документы, мобильные телефоны, банковские карты. Ущерб причинен 42 пострадавшим на сумму 71 миллион рублей. Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее сообщалось, что российский пенсионер уговорил дочь продать дачу и машину ради аферистов.

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      Артем Соколов
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