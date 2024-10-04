Аферист похитил 71 миллион рублей через криптопирамиду у 42 россиян

В Зеленограде полиция задержала мошенника за обман 42 граждан на 71 млн руб

В Зеленограде сотрудники МВД задержали одного из владельцев компании, обманувшей россиян на 71 миллион рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

В полицию обратился местный житель, который сообщил, что в июне 2023 года вложил деньги в инвестиционный проект. Некоторое время все было хорошо, и он даже получал небольшую прибыль, но потом выплаты прекратились. Компания, в которую вложился пострадавший, занималась сделками по покупке и продаже криптовалюты. По сути, это была финансовая пирамида — выплаты первым вкладчиками осуществлялись из поступления новых.

Полиция изъяла в ходе обыска у задержанного документы, мобильные телефоны, банковские карты. Ущерб причинен 42 пострадавшим на сумму 71 миллион рублей. Возбуждено дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

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