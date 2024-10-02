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19:37, 2 октября 2024Экономика

Российский пенсионер уговорил дочь продать дачу и машину ради аферистов

Под Калининградом пенсионер, поверив аферистам, продал дачу, машину и гараж

Фото: Oksana Korol / Business Online / Globallookpress.com

В Калининградской области пенсионер, поверив мошенникам, расстался с дачей, машиной и гаражом. Подробности случившегося приводит пресс-служба местного управления МВД.

С 66-летним жителем города Пионерский аферисты связались через мессенджер и предложили подработать в качестве брокера. Мужчина решил не упускать такой шанс и последовал указаниям в сообщении. Россиянин перечислил на указанные реквизиты личные сбережения в размере 65 тысяч рублей, после чего попросил свою дочь оформить кредит в размере четырех миллионов рублей. Данные средства он также направил махинаторам.

Эту сумму пенсионер посчитал недостаточной и уговорил родственницу вдобавок продать участок, автомобиль и гараж. Просьбы отца не вызвали у женщины подозрений, и она начала искать покупателей. Выручку от продажи — более 940 тысяч рублей — пенсионер также пустил в дело. Не увидев прибыли от вложений, мужчина заподозрил неладное и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, подозреваемые разыскиваются.

Ранее в Росреестре рассказали, как уберечь себя от жилищных аферистов. Квартировладельцам советуют заранее подать в ведомство заявление о запрете регистрационных действий без личного участия собственника и указать в ЕГРН адрес электронной почты.

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      Виктория Клабукова
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