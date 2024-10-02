Россиянам назвали средства защиты от жилищных аферистов

Росреестр: запрет на сделки без личного участия убережет от жилищных аферистов

Заявление о запрете регистрационных действий без личного участия собственника может в будущем спасти квартиру от чужих посягательств. Как защититься от жилищных аферистов, «Российской газете» рассказали в Росреестре.

После того, как документ будет направлен в ведомство, ни одна сделка не сможет проведена без личного присутствия владельца — даже если мошенник предоставит нотариальную доверенность от вашего имени. Заявление можно подать через сайт Росреестра, портал «Госуслуги» или в любом филиале МФЦ.

Зачастую махинаторы убеждают граждан собственноручно продать жилплощадь. Для этого они связываются с жертвой по телефону или мессенджеру, представляясь сотрудниками оператора связи, правоохранительных органов и госведомств, в том числе Росреестра. Уберечь себя от манипуляций можно, если критически оценить объяснения и инструкции собеседников. Оглашенную ими информацию стоит перепроверить, позвонив по официальному номеру организации.

Еще одно средство защиты от обманных сделок — это адрес электронной почты. Его необходимо указать в ЕГРН, после чего обо всех действиях с недвижимостью вас будут моментально извещать дистанционно. Уведомления поступят на электронный ящик, даже если мошенник использовал при заключении сделки цифровую подпись.

Если сомнения вызывает продавец жилья, то, выходя на сделку, стоит тщательно изучить документы, подтверждающие право собственности. Это может быть договор приватизации, дарения, купли-продажи или участия в долевом строительстве. Отказ предоставить оригиналы документов может говорить о недобросовестности продавца. Помимо этого, у квартировладельца не мешает попросить выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на недвижимость, предупредили в Росреестре.

Ранее россиянам рассказали, как проверить надежность риелтора. Убедиться в его компетентности можно, проверив лицензию, изучив отзывы и предыдущий опыт. Личное знакомство не дает гарантий профессионализма, напоминают эксперты. Также специалисты советуют взглянуть на документы, подтверждающие принадлежность к Российской гильдии риелторов (РГР), и ставить подпись на каждой странице договора во избежание подмены листов.