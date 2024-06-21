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13:12, 21 июня 2024Экономика

Названы способы не нарваться на мошенников при покупке жилья

Эксперт Волкова: проверка сделки с жильем юристами поможет избежать мошенников

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Не нарваться на мошенников при покупке квартиры поможет проверка сделки знающими людьми. Способы избежать злоумышленников раскрыла россиянам финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов Татьяна Волкова, пишут «Известия».

«Так, если сделка ипотечная, то объект проверяется банком. Если же сделка без привлечения заемных средств, то всегда нужно заказывать проверку у экспертов, которые на этом специализируются. Как правило, это юристы и нотариусы», — пояснила специалистка.

Волкова рассказала, что в таких случаях устанавливают историю перехода права собственности, отсутствие обременений и рисков. «Если вы опасаетесь за свою квартиру, то один из надежных способов обезопасить себя — внести в Росреестр ограничение сделок с недвижимостью. Это значительно затруднит работу черных риелторов», — добавила эксперт.

При сотрудничестве с риелторами Волкова призвала запросить у них документы, удостоверяющие личность, а также подтверждающие принадлежность к Российской гильдии риелторов (РГР). Кроме того, стоит заключить договор оказания услуг и ставить подпись на каждой странице, чтобы нельзя было подменить листы.

Ранее мошенники заработали 23 миллиона рублей на продаже чужой элитной квартиры. Черные риелторы сделали фиктивный паспорт и совершили сделку с жильем, хозяйка которого три года живет за границей. Одну из участниц группировки приговорили к четырем годам тюрьмы.

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      Нина Ташевская
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