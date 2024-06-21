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12:14, 21 июня 2024Экономика

Россиянка заработала миллионы на чужой квартире и попала в тюрьму

Россиянку, продавшую чужую квартиру за 23 млн руб., приговорили к 4 годам тюрьмы

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Хамовнический суд Москвы приговорил россиянку к четырем годам тюрьмы. Женщина обманом продала чужую элитную квартиру и заработала миллионы рублей, пишут «Известия».

Наказание ожидает Марию Демину — она вместе с двумя сообщниками нашла элитную квартиру, хозяйка которой уехала за границу. Женщина сделала себе фиктивный паспорт и, притворившись собственницей, продала жилье. О сделке настоящая владелица недвижимости, Ольга Хорош, узнала, когда ей стали поступать звонки от потенциальных покупателей.

В итоге мошенникам удалось продать квартиру и даже заверить сделку у нотариуса. Покупатели перевели злоумышленникам 23 миллиона рублей. Однако от соседей Ольга Хорош узнала о новых жильцах. Тогда покупатели жилья обратились в правоохранительные органы — там возбудили уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору. Вскоре Демину и ее сообщников задержали. Женщину приговорили к четырем годам колонии, а ее знакомых будут судить в ходе отдельного процесса.

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Пострадавшая от мошенников семья и Ольга Хорош продолжают разборки с недвижимостью. Последняя обратилась в суд, чтобы восстановить свои права на квартиру. Она также заметила, что из помещения пропали деньги, украшения, картины, иконы и антикварная посуда на сумму, равную или даже превышающую стоимость жилья.

Ранее в Благовещенске под суд попали трое риелторов, которые сдавали россиянам несуществующие квартиры. Таким образом мошенникам удалось обмануть 29 человек. Сумма ущерба составила 130 тысяч рублей. Нарушителей поймали, и теперь им грозит до пяти лет колонии.

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      Нина Ташевская
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