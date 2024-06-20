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16:52, 20 июня 2024Экономика

Россияне заработали на несуществующих квартирах и попали под суд

В Благовещенске троих риелторов поймали на сдаче несуществующих квартир

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Благовещенске трое риелторов заработали на сдаче россиянам несуществующих квартир и попали под суд. Об этом сообщают «Вести Амурская область».

Три человека предлагали потенциальным арендаторам варианты жилья, которые либо уже были сданы, либо убраны с рынка по другим причинам. При этом лжериелторы давали клиентам контакты собственников и заранее брали деньги за услуги.

Таким образом мошенникам удалось обмануть 29 человек. Сумма ущерба достигла 130 тысяч рублей. Нарушителей поймали, и теперь им грозит до пяти лет колонии.

Ранее под суд попали два жителя Санкт-Петербурга, которые сдавали несуществующие квартиры. Нанимателей привлекала цена сделки: недвижимость сдавалась на 20-30 процентов дешевле, чем у конкурентов.

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      Нина Ташевская
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