Россияне заработали на несуществующих квартирах и попали под суд

В Благовещенске троих риелторов поймали на сдаче несуществующих квартир

В Благовещенске трое риелторов заработали на сдаче россиянам несуществующих квартир и попали под суд. Об этом сообщают «Вести Амурская область».

Три человека предлагали потенциальным арендаторам варианты жилья, которые либо уже были сданы, либо убраны с рынка по другим причинам. При этом лжериелторы давали клиентам контакты собственников и заранее брали деньги за услуги.

Таким образом мошенникам удалось обмануть 29 человек. Сумма ущерба достигла 130 тысяч рублей. Нарушителей поймали, и теперь им грозит до пяти лет колонии.

Ранее под суд попали два жителя Санкт-Петербурга, которые сдавали несуществующие квартиры. Нанимателей привлекала цена сделки: недвижимость сдавалась на 20-30 процентов дешевле, чем у конкурентов.