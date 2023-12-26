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17:14, 26 декабря 2023Среда обитания

Два россиянина нажились на аренде несуществующих квартир

В Петербурге перед судом предстанут два псевдоарендодателя квартир
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге поймали двух псевдоарендодателей квартир. Россияне нажились на съеме несуществующего жилья, сообщает местное управление МВД России в своем Telegram-канале.

Аферисты приехали из деревни Агалатово и были знакомы с детства. С потенциальными арендаторами они связывались на популярной онлайн-площадке для объявлений, где представлялись собственниками жилья. В доказательство своих слов мужчины присылали фотографии чужих паспортов из интернета. Там же они находили и снимки квартир. Забронировать их можно было только по предоплате. За каждую махинаторы просили от пяти до 30 тысяч рублей. После перевода средств выйти с ними на связь уже было невозможно. Объявление об аренде квартиры удалялось.

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Нанимателей привлекала цена сделки: недвижимость сдавалась на 20-30 процентов дешевле, чем у конкурентов. От действий мошенников пострадали почти 140 человек, в большинстве своем — студенты. Друзья смогли заработать на этой схеме 1,4 миллиона рублей.

При обысках у злоумышленников были изъяты 10 банковских карт, 26 мобильных телефонов, 23 сим-карты, два ноутбука, три планшета, флеш-карта и модем. Возбуждено уголовное дело, мошенники вскоре предстанут перед судом.

Ранее жительница Улан-Удэ поговорила в соцсетях с неизвестным, после чего лишилась квартиры и 10,5 миллиона рублей. Женщину убедили, что педсостав вуза, в котором она работает, проверяют на личную безопасность. Для этого требовалось следовать указаниям куратора по телефону.

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      Виктория Клабукова
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