Россиянка лишилась квартиры и миллионов рублей после разговора с незнакомцами

Жительница Улан-Удэ лишилась жилья и 10,5 млн руб. после разговора с мошенниками

Жительница Улан-Удэ поговорила в соцсетях с неизвестным, после чего лишилась квартиры и 10,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Республике Бурятия.

Женщине пришло сообщение в мессенджере WhatsApp от якобы ректора вуза, в котором она работает. Собеседник рассказал, что весь педагогический состав проверяют на личную безопасность и убедил ее следовать указаниям куратора, который позвонит позже.

Затем россиянке поступил звонок от куратора и якобы работника Центробанка России. Они заверили, что неизвестные взяли на имя женщины кредит на 800 тысяч рублей. При этом в преступлении могут быть задействованы сотрудники банка и полиции, утверждали собеседники. Ради безопасности женщину попросили никому не рассказывать о ходе расследования и выполнять все требования.

В итоге россиянка продала свою квартиру и взяла три кредита — все средства она направила мошенникам. В схему также была втянута ее родная сестра. Общая сумма ущерба достигла 10,5 миллиона рублей. Сейчас в отношении аферистов возбудили уголовные дела о мошенничестве.

Ранее по похожей схеме квартиры и крупной суммы денег лишилась жительница Москвы. Женщине позвонил неизвестный и выдал себя за сотрудника правоохранительных органов. Он заявил, что получил генеральную доверенность на распоряжение всем ее имуществом, в том числе квартирой в Южном Бутово. Затем с женщиной связались якобы представители банка и судебных приставов, которые убедили ее перевести имеющиеся деньги на «безопасный» счет и продать квартиру. Сумма ущерба достигла 9,8 миллиона рублей.