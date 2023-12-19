Москвичка поговорила с мошенниками и лишилась жилья и 9,8 миллиона рублей

Москвичка лишилась квартиры и 9,8 млн руб. из-за телефонных мошенников

Жительница Москвы поговорила с мошенниками по телефону и лишилась жилья, а также почти десятка миллионов рублей. На инцидент обратило внимание Агентство городских новостей «Москва».

Россиянке позвонил неизвестный и выдал себя за сотрудника правоохранительных органов. Он заявил, что получил генеральную доверенность на распоряжением всем ее имуществом, в том числе квартирой в Южном Бутово. Затем с женщиной связались якобы представители банка и судебных приставов, которые убедили ее перевести имеющиеся деньги на «безопасный» счет и продать квартиру.

Москвичка самостоятельно собрала необходимые для заключения сделки документы, а после успешной продажи жилья передала вырученные средства присланному похитителями курьеру. Злоумышленники уверяли, что таким образом она спасет имущество от посягательств мошенников. В общей сложности женщина потеряла 9,8 миллиона рублей.

На данный момент личности похитителей не установлены, делом занимается Зюзинская межрайонная прокуратура.

Ранее пенсионерка из Хабаровска попалась на уловку телефонных мошенников и лишилась квартиры и 12 миллионов рублей.