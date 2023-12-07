Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и миллионов рублей

74-летняя хабаровчанка поговорила с мошенниками и лишилась жилья и 12 млн рублей

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и 12 миллионов рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.

74-летней жительнице Индустриального района Хабаровска позвонил неизвестный и предупредил, что у неких аферистов появился доступ на информационном портале к личному кабинету женщины, в связи с чем все ее банковские счета могут заблокировать. Для того чтобы обезопасить себя, мужчина предложил пенсионерке снять свои накопления и перевести их на указанный счет. Хабаровчанка выполнила все указания своего собеседника и сняла со своих счетов четыре миллиона рублей, после чего отправила по указанным реквизитам.

На следующий день с россиянкой связался другой мужчина, представившийся банковским сотрудником. Он сообщил ей, что у злоумышленников появился доступ к ее личным данным и те разместили объявление о продаже ее квартиры. Неизвестный убедил пенсионерку, что ей нужно самой избавиться от жилья, а затем перевести деньги на «безопасный счет». Испуганная женщина поверила собеседнику и обратилась в агентство недвижимости, после чего продала квартиру за восемь миллионов рублей. Все вырученные со сделки деньги она отправила на указанные счета.

Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников лишь тогда, когда захотела оформить доступ к своему «безопасному счету» — вместо предоставления данных аферисты перестали выходить на связи и заблокировали ее. Общий ущерб, нанесенный хабаровчанке, составил 12 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»). Злоумышленников ищут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

В декабре стало известно, что жительница Новосибирска лишилась жилья и взяла два кредита после телефонной беседы с мошенниками.