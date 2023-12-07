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13:00, 7 декабря 2023Среда обитания

Пенсионерка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и миллионов рублей

74-летняя хабаровчанка поговорила с мошенниками и лишилась жилья и 12 млн рублей

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры и 12 миллионов рублей. О случившемся рассказали в пресс-службе управления МВД по Хабаровскому краю.

74-летней жительнице Индустриального района Хабаровска позвонил неизвестный и предупредил, что у неких аферистов появился доступ на информационном портале к личному кабинету женщины, в связи с чем все ее банковские счета могут заблокировать. Для того чтобы обезопасить себя, мужчина предложил пенсионерке снять свои накопления и перевести их на указанный счет. Хабаровчанка выполнила все указания своего собеседника и сняла со своих счетов четыре миллиона рублей, после чего отправила по указанным реквизитам.

На следующий день с россиянкой связался другой мужчина, представившийся банковским сотрудником. Он сообщил ей, что у злоумышленников появился доступ к ее личным данным и те разместили объявление о продаже ее квартиры. Неизвестный убедил пенсионерку, что ей нужно самой избавиться от жилья, а затем перевести деньги на «безопасный счет». Испуганная женщина поверила собеседнику и обратилась в агентство недвижимости, после чего продала квартиру за восемь миллионов рублей. Все вырученные со сделки деньги она отправила на указанные счета.

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Пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников лишь тогда, когда захотела оформить доступ к своему «безопасному счету» — вместо предоставления данных аферисты перестали выходить на связи и заблокировали ее. Общий ущерб, нанесенный хабаровчанке, составил 12 миллионов рублей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»). Злоумышленников ищут, им грозит до 10 лет тюрьмы.

В декабре стало известно, что жительница Новосибирска лишилась жилья и взяла два кредита после телефонной беседы с мошенниками.

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      Полина Кислицына
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