Россиянка лишилась квартиры и набрала кредитов после беседы с «сотрудником ЦБ»

Жительница Новосибирска лишилась жилья и взяла кредит после беседы с мошенниками

Жительница Новосибирска лишилась жилья и взяла два кредита после телефонной беседы с мошенниками. Об этом сообщает канал «Вести Новосибирск».

Россиянка получила первый звонок в середине сентября. Собеседник представился сотрудником правоохранительных органов, а позже к разговору подключился якобы специалист Центробанка. Злоумышленники заявили, что компания из Челябинска продала квартиру россиянки, и чтобы вернуть жилье, необходимо перечислить на специальный счет деньги. По словам жертвы аферистов, звонки поступали каждый день.

Женщина взяла кредит на 420 тысяч рублей и перевела средства мошенникам. Через несколько дней она заняла у банка ту же сумму и сняла с кредитной карты еще 100 тысяч рублей. Позже россиянка продала свою квартиру по заниженной стоимости и отдала деньги фальшивому курьеру. В общей сложности злоумышленники получили более четырех миллионов рублей.

Лишившись жилья, женщина обратилась за помощью к юристам. Возбуждено уголовное дело, в работу включилась прокуратура.

Ранее стало известно, что жительница Белгорода лишилась квартиры и всех накоплений, поговорив с мошенниками. Неизвестный позвонил ей по телефону и представился сотрудником безопасности МФЦ.