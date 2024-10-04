Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:18, 5 октября 2024Мир

Байден оценил возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Байден: США сложно утверждать, что крупной войны на Ближнем Востоке не будет

Фото: Tom Brenner / Reuters

США затрудняются утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке получится избежать. С такой оценкой выступил президент страны Джо Байден, его слова приводятся на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, Штаты делают «очень многое», чтобы избежать эскалации. «В основном мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности», — отметил Байден.

При этом политик уточнил, что при наличии у Ирана «столь нерациональных прокси-сил», как ливанское движение «Хезболла» и хуситы, «говорить о чем-либо с уверенностью сложно».

Ранее появилась информация о том, что США на фоне операций Израиля против движения «Хезболла» планируют добиться избрания нового президента Ливана. Так, в администрации Байдена полагают, что Вашингтон в свете операций Израиля может попытаться снизить влияние ливанского движения в политической системе страны.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Столтенберг намекнул на отказ Украины от части территорий. Что бывший генсек НАТО предлагает взамен?

      Бастрыкин запросил доклад по делу об избиении жителя Петербурга мигрантами

      В деле экс-замминистра обороны Иванова появился кадетский корпус в Твери

      В Румынии сообщили об обнаружении обломков российского БПЛА

      Российский посол высказался о поставках Украине американского оружия

      Путин назвал вызывающую особое уважение профессию

      Байден оценил возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке

      Усик на русском языке поздравил боксера из Казахстана с победой над уроженцем России

      Беспилотник атаковал белгородское предприятие

      «За спиной поливают грязью». Российские туристы побывали в Грузии и рассказали об отношении местных жителей к русским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше