Байден оценил возможность полномасштабной войны на Ближнем Востоке

Байден: США сложно утверждать, что крупной войны на Ближнем Востоке не будет

США затрудняются утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке получится избежать. С такой оценкой выступил президент страны Джо Байден, его слова приводятся на сайте Белого дома.

По словам американского лидера, Штаты делают «очень многое», чтобы избежать эскалации. «В основном мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности», — отметил Байден.

При этом политик уточнил, что при наличии у Ирана «столь нерациональных прокси-сил», как ливанское движение «Хезболла» и хуситы, «говорить о чем-либо с уверенностью сложно».

Ранее появилась информация о том, что США на фоне операций Израиля против движения «Хезболла» планируют добиться избрания нового президента Ливана. Так, в администрации Байдена полагают, что Вашингтон в свете операций Израиля может попытаться снизить влияние ливанского движения в политической системе страны.