Чиновники рассказали о плане США добиться избрания нового президента Ливана

Axios: США хотят добиться избрания нового президента Ливана в ближайшее время

США на фоне операций Израиля против движения «Хезболла» планируют добиться избрания нового президента Ливана. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

Согласно информации Axios, в администрации американского президента Джо Байдена полагают, что Вашингтон в свете операции Израиля может попытаться снизить влияние ливанского движения в политической системе страны.

«Белый дом хочет воспользоваться серьезным ударом Израиля по руководству и инфраструктуре "Хезболлы", чтобы добиться избрания нового президента Ливана в ближайшие дни», — рассказали высокопоставленные лица.

По данным издания, после избрания нового главы государства Штаты хотят, чтобы для Ливана было найдено дипломатическое решение на базе резолюции ООН, а затем был назначен новый премьер-министр.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что военное давление со стороны Израиля на Ливан и шиитское движение «Хезболла» может способствовать дипломатии для разрешения конфликта. Представитель Госдепа добавил, что военное давление со стороны Израиля также «чревато негативными последствиями для всего Ближнего Востока».