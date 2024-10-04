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21:16, 4 октября 2024Мир

Чиновники рассказали о плане США добиться избрания нового президента Ливана

Axios: США хотят добиться избрания нового президента Ливана в ближайшее время

Фото: David Everett Strickler / Unsplash

США на фоне операций Израиля против движения «Хезболла» планируют добиться избрания нового президента Ливана. Об этом пишет издание Axios со ссылкой на американских чиновников.

Согласно информации Axios, в администрации американского президента Джо Байдена полагают, что Вашингтон в свете операции Израиля может попытаться снизить влияние ливанского движения в политической системе страны.

«Белый дом хочет воспользоваться серьезным ударом Израиля по руководству и инфраструктуре "Хезболлы", чтобы добиться избрания нового президента Ливана в ближайшие дни», — рассказали высокопоставленные лица.

По данным издания, после избрания нового главы государства Штаты хотят, чтобы для Ливана было найдено дипломатическое решение на базе резолюции ООН, а затем был назначен новый премьер-министр.

Ранее представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что военное давление со стороны Израиля на Ливан и шиитское движение «Хезболла» может способствовать дипломатии для разрешения конфликта. Представитель Госдепа добавил, что военное давление со стороны Израиля также «чревато негативными последствиями для всего Ближнего Востока».

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      Маргарита Пименова
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