Байден ответил на вопрос о целях ответного удара Израиля

Байден: Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана

Власти Израиля на данный момент не приняли решение, по каким целям в Иране будет нанесен ответный удар. Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана, это находится на стадии обсуждения. Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что Израиль имеет право отвечать на угрозы в свою сторону. Президент также посоветовал израильским властям соблюдать осторожность, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Иран более жестко ответит на следующее «безумное действие» со стороны Израиля. Дипломат также раскритиковал израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», назвав ее «дырявой, как дуршлаг».