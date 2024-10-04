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21:51, 4 октября 2024Мир

Байден ответил на вопрос о целях ответного удара Израиля

Байден: Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана

Фото: Chris Kleponis / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Израиля на данный момент не приняли решение, по каким целям в Иране будет нанесен ответный удар. Об этом в ходе общения с журналистами заявил президент США Джо Байден, передает ТАСС.

«Израиль еще не решил, что будет делать в ответ на действия Ирана, это находится на стадии обсуждения. Если бы я был на их месте, я бы подумал о других альтернативах, кроме атаки на нефтяные месторождения», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что Израиль имеет право отвечать на угрозы в свою сторону. Президент также посоветовал израильским властям соблюдать осторожность, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Ранее посол Ирана в РФ Казем Джалали заявил, что Иран более жестко ответит на следующее «безумное действие» со стороны Израиля. Дипломат также раскритиковал израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол», назвав ее «дырявой, как дуршлаг».

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      Артём Верейкин
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