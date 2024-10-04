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21:12, 4 октября 2024Мир

В Иране предостерегли Израиль от новых «безумных действий»

Посол Джалали: Иран жестко ответит на следующее «безумное действие» Израиля

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Иран более жестко ответит на следующее «безумное действие» со стороны Израиля. Об этом предупредил посол Ирана в РФ Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия 24».

Он прокомментировал недавнюю атаку на еврейское государство, заявив, что она была успешной. Дипломат также раскритиковал израильскую систему противовоздушной обороны (ПВО) «Железный купол». По его словам, она оказалась «дырявой, как дуршлаг».

В том же интервью Джалали сообщил о нежелании Ирана вводить свои войска в другую страну. Он отметил, что Ливан в состоянии защитить себя. Посол также исключил победу Израиля в наземной операции, назвав такой шаг повторением ошибки.

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      Марина Совина
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