Посол Ирана заявил о нежелании Тегерана вводить свои войска в другую страну

Посол Джалали: Иран не хочет вводить свои войска в другую страну

Иран не хочет вводить свои войска в другую страну, поскольку Ливан в состоянии защитить себя. Об этом заявил посол Ирана в России Казем Джалали в интервью телеканалу «Россия 24».

Глава иранского диппредставительства назвал удары страны по Израилю успешными, отметив, что система противовоздушной обороны (ПВО) Израиля «Железный купол» является «дырявой».

Дипломат также подчеркнул, что Израиль никогда не победит в наземной операции. По его словам, до этого израильская армия проводила авиационные операции в Газе и Ливане, а теперь повторяет свою ошибку.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи заявил, что Иран поддержит любую мирную инициативу по прекращению огня на Ближнем Востоке, если она будет включать одновременное перемирие в Ливане и секторе Газа. Министр уточнил, что Тегеран поддерживает Бейрут и будет продолжать это делать.