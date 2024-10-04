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16:27, 4 октября 2024Мир

Иран заявил о поддержке прекращения огня на Ближнем Востоке при одном условии

Глава МИД Аракчи: Иран выступает за одновременное перемирие в Ливане и Газе

Фото: Nacho Doce / Reuters

Иран поддержит любую мирную инициативу по прекращению огня на Ближнем Востоке, если оно будет включать одновременное перемирие в Ливане и секторе Газа. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи, передает ISNA.

«Говоря о прекращении огня в Ливане, я уже обсудил этот вопрос с ливанскими коллегами, и мы поддерживаем контакты с другими странами. Иран поддержит любые усилия для достижения мира только тогда, когда, во-первых, права ливанского народа будут полностью соблюдены. Во-вторых, необходимо также достичь одновременного прекращения огня в Газе», — отметил дипломат.

Аракчи добавил, что Тегеран поддерживает Бейрут и будет продолжать это делать. Он также выразил уверенность, что «ливанский народ победит Израиль».

Ранее заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави заявил, что Иран ударит по израильским нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям в ответ на возможные ответные удары Израиля.

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      Дарья Устьянцева
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