Иран ударит по Израилю в ответ на ответные удары

КСИР: Иран ударит по израильским НПЗ в ответ на возможные атаки Израиля

Иран ударит по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям в ответ на возможные ответные удары Израиля. Об этом заявил заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави, сообщает агентство Mehr.

«Если оккупанты совершат ошибку, мы нанесем удар по всем их источникам энергии, станциям, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», — сказал он.

По его словам, Иран — большая страна со множеством экономических центров, в то время как у Израиля есть «три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов», которые Тегеран может атаковать одновременно.