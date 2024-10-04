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15:48, 4 октября 2024Мир

Иран ударит по Израилю в ответ на ответные удары

КСИР: Иран ударит по израильским НПЗ в ответ на возможные атаки Израиля

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Иран ударит по израильским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) и газовым месторождениям в ответ на возможные ответные удары Израиля. Об этом заявил заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави, сообщает агентство Mehr.

«Если оккупанты совершат ошибку, мы нанесем удар по всем их источникам энергии, станциям, всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям», — сказал он.

По его словам, Иран — большая страна со множеством экономических центров, в то время как у Израиля есть «три электростанции и несколько нефтеперерабатывающих заводов», которые Тегеран может атаковать одновременно.

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      Семен Александров
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