В США назвали возможный ответ Израиля на удары Ирана достаточно взвешенным

FT: США считают, что ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным

Чиновники США считают, что возможный ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет достаточно взвешенным. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, в последние дни высокопоставленные американские чиновники провели переговоры с израильским руководством, поскольку Вашингтон и его союзники пытаются ограничить масштаб ответных мер.

Американские официальные лица отмечают, что взвешенный ответ израильской стороны не спровоцирует новые витки эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее в Европейском союзе признали, что мало чем могут повлиять на решения Израиля по ответу на атаку Ирана. Европейский дипломат рассказал, что в Европе попросил израильское руководство воздержаться от ответной атаки на Иран, однако гарантий выполнения просьбы нет.