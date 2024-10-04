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10:13, 4 октября 2024Мир

В США назвали возможный ответ Израиля на удары Ирана достаточно взвешенным

FT: США считают, что ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет взвешенным

Фото: Israel Defense Forces / Handout / Reuters

Чиновники США считают, что возможный ответ Израиля на ракетные удары Ирана будет достаточно взвешенным. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным газеты, в последние дни высокопоставленные американские чиновники провели переговоры с израильским руководством, поскольку Вашингтон и его союзники пытаются ограничить масштаб ответных мер.

Американские официальные лица отмечают, что взвешенный ответ израильской стороны не спровоцирует новые витки эскалации на Ближнем Востоке.

Ранее в Европейском союзе признали, что мало чем могут повлиять на решения Израиля по ответу на атаку Ирана. Европейский дипломат рассказал, что в Европе попросил израильское руководство воздержаться от ответной атаки на Иран, однако гарантий выполнения просьбы нет.

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      Семен Александров
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