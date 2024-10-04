В ЕС признали неспособность повлиять на решения Израиля по ответу на атаку Ирана

FT: в ЕС мало чем могут повлиять на решение Израиля по ответу на атаку Ирана

В Европейском союзе признали, что мало чем могут повлиять на решения Израиля по ответу на атаку Ирана. О признании неспособности повлиять на израильские власти сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на европейских дипломатов.

По словам источников газеты, нет никаких гарантий, что Израиль воздержится от ударов по иранским объектам нефтяной или ядерной инфраструктуры.

Один европейский дипломат рассказал, что в Европе попросил израильское руководство воздержаться от ответной атаки на Иран, однако гарантий выполнения просьбы нет.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США и Израиль обсуждают возможность удара по нефтяным объектам Ирана как ответной меры на ракетный обстрел.